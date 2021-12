Fim de semana em Salvador tem opções de lazer para toda família

Salvador está recheada de atrativos para quem não quer passar o fim de semana em casa. Há opções de teatro, sarau e recreações para crianças, em espaços culturais. Confira algumas das atrações que vão movimentar a cidade neste fim de semana.

Teatro

Em cartaz está a peça “Animal”, com direção de Celso Nunes, encenada por Cyria Coentro. O espetáculo é uma reflexão irônica e bem humorada sobre o ensino, que mais do nunca precisa ser repensado para voltar a interessar aos jovens. Há ainda discussões sobre a carreira de professor, o choque de gerações pais e filhos, educadores e alunos. A peça está o Teatro Gregório de Matos até 18 de março, às 19h, sextas e domingos, com ingressos a preços populares (R$ 10 e R$ 20).

Sarau

Sábado, 10, às 18h, o Espaço Cultural Boca de Brasa, em Cajazeiras V, promove o Sarau do JACA - Juventude Ativista de Cajazeiras -, onde artistas de diversos gêneros, como poesia, música, cinema, literatura, artes cênicas, entre outros, se apresentam com diferentes formas de intervenções artísticas voltadas para a comunidade.

Ruas de Lazer

Neste fim de semana, o projeto Ruas de Lazer estará, no sábado, 10, das 8h às 12h, no Lobato, na Rua Península Joanes, próximo ao Colégio da Polícia Militar (CPM). No mesmo dia, das 14h às 17h, vai até a Rua Edson Saldanha (Baixa do Tubo), no bairro de Matatu de Brotas, próximo ao posto da Brasil Gás. No domingo, 11, das 8h às 12h, será a vez da Rua Ferreira Costa, no bairro da Federação.

O Ruas de Lazer conta com equipamentos esportivos e atividades planejadas por profissionais de educação física. Nos locais, quem participar da atividade, vai encontrar cama elástica, jogos de tabuleiro, futebol, vôlei, basquete, torneios e gincanas.

adblock ativo