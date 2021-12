Filme “Corra” traz questões raciais para o próximo Cine Debate

A discussão anti-racista, que ganhou espaço nos últimos anos, será tema do próximo Cine Debate, nesta sexta-feira, 1º de novembro. A discussão sobre questões raciais ocorrerá após a exibição do filme “Corra”, de Jordan Peele, às 14h30, na sala Walter da Silveira, no cinema da Biblioteca Pública do Estado. A entrada é gratuita e o debate será aberto ao público.

Nesta ocasião, o evento contará com a presença da ouvidora geral da Defensoria, Sirlene Assis, a defensora pública Vanessa Lopes e a presidente da União de Negros pela Igualdade – Unegro, Ângela Guimarães.

O “Cine Debate” promove acesso a conteúdo cinematográficos que flertem com as atribuições institucionais da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), ao gerar diálogos e reflexões sobre as temáticas abordadas.

