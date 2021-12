Filipe Escandurras lança primeiro CD solo

Depois de passar pela banda Filhos de Jorge, o cantor e compositor Filipe Escandurras lançou seu primeiro CD em carreira solo. Gravado no estúdio Groove, o álbum é dirigido e produzido pelo cantor baiano Márcio Victor e traz 11 faixas inéditas com composições próprias e de outros parceiros, além da participação da cantora Solange Almeida, da banda Aviões do Forró.

O disco mistura vários gêneros, passando do sertanejo ao reggae e eletrônico. Uma das músicas de trabalho é 'Deu para entender' assinada por Escandurras, juntamente com Gabriel Cantini, Diogo Melim e Rodrigo Melim (esses dois últimos integrantes da banda carioca Melim que participaram do programa Super Star da Rede Globo), hit escolhido como tema do clipe lançado em junho deste ano.

O álbum está disponível através das redes sociais e dos sites https://www.meupagodemassa.net e https://www.suamusica.com.br/djbateya

