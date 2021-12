Filhos de Michael Jackson dão entrevista para Oprah

Os filhos de Michael Jackson, Prince, 13, Paris, 12, e Blaket, 8, que vivem longe dos holofotes da mídia, aceitaram dar uma entrevista exclusiva para o programa de Oprah Winfrey. As crianças falaram com a apresentadora na casa deles, em Encino, na Califórnia. A entrevista foi acompanhada pela avó Katherine, que tem a guarda dos meninos desde a morte do filho em 25 de junho de 2009. A conversa vai ao ar nos Estados Unidos no dia 8 de novembro. A direção do programa não divulgou o conteúdo da entrevista.









