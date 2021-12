Filhos de Jorge é uma das atrações do Pré-réveillon

Acontece nesta terça-feira, 29, a partir das 21 horas, no Armazém Vilas, o evento Pré-réveillon. A festa conta com os shows das bandas Filhos de Jorge, que mistura ritmos latinos e batidas de samba e percussão, o sertanejo do Seu Maxixe e o axé da Leva Ê. Todos têm que ir de traje branco.







