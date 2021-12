Filhos de Bell Marques cantam na segunda noite do Festival

A banda Oito7Nove4 foi a primeira atração da Arena Conta Universitária Bradesco desta quinta-feira, 3, no Festival de Verão de Salvador. Seguindo os passos do pai Bell Marques, Rafa e Pipo apresentaram um repertório cheio dos antigos sucessos do Chiclete com Banana. Os estreantes, apresentados ao público a menos de um mês, também cantaram a música de trabalho, "Minha Vida".









adblock ativo