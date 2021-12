Filho de Nimoy recorre a fãs para fazer doc sobre Sr. Spock

O filho do falecido ator Leonard Nimoy, Adam Nimoy, lançou nesta quarta-feira, 3, uma campanha na internet para arrecadar fundos para concluir o documentário inacabado sobre o Senhor Spock, o icônico personagem da saga "Jornada nas Estrelas" interpretado por seu pai.

O projeto de financiamento coletivo pretende arrecadar US$ 600 mil antes de 1º de julho na plataforma Kickstarter.

"Um documentário destas características é uma proposta muito cara. Para que o Senhor Spock possa simplesmente aparecer no filme tenho que obter as licenças para usar centenas de fotografias e trechos de filmes", explicou Adam Nimoy em um vídeo no qual apresenta seu projeto.

O filho do famoso ator começou a trabalhar no documentário com seu pai em 2014. O filme se chamará "For the Love of Spock" e Adam pretende estreá-lo em 2016, ano do 50º aniversário de estreia da série "Jornada nas Estrelas" na televisão.

"Um documentário focado no Senhor Spock nunca foi feito e nós dois queríamos render uma homenagem ao primeiro oficial metade humano e metade vulcano da nave USS Enterprise", disse Adam Nimoy.

O ator Leonard Nimoy morreu aos 83 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 27 de fevereiro por problemas pulmonares, com isso, seu filho assumiu as rédeas da produção do filme, e agora decidiu também transformá-lo em uma homenagem à memória de seu pai.

Adam Nimoy garantiu que já realizou uma pesquisa em busca dos materiais necessários para a história e que contará com o ator Zachary Quinto, que interpretou o Senhor Spock na última saga cinematográfica de "Jornada nas Estrelas", como narrador.

O veterano William Shatner, conhecido por fazer o capitão Kirk, um dos protagonistas de "Jornada nas Estrelas", aceitou participar do documentário para o qual também foram contatados outros membros que ainda estão vivos do elenco original, como George Takei, Walter Koenig e Nichelle Nichols.

Nessa lista também aparece o cineasta J.J. Abrams, responsável por levar aos cinemas as aventuras de "Jornada nas Estrelas" no novo milênio.

"For the Love of Spock" conta com o apoio da produtora 455 Films e será dirigido por Adam Nimoy, cuja carreira de diretor inclui programas de televisão como "NYPD Blue", "The Practice" e "Ally McBeal".

Em troca das doações, Adam Nimoy está oferecendo fotografias originais do elenco de "Jornada nas Estrelas" autografadas pelos atores, além de um jantar com ele e a possibilidade de aparecer nos créditos do filme como produtor associado.

Até o momento, a campanha já arrecadou US$ 64.654.

