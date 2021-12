Filho de Eduardo Coutinho confessa assassinato do pai

O filho do cineasta Eduardo Coutinho confessou que matou o pai e esfaqueou a mãe, Maria das Dores Coutinho, de 62 anos, de acordo com a entrevista do delegado da Divisão de Homicídios, Rivaldo Barbosa, para uma emissora de televisão do Rio de Janeiro.

Daniel Coutinho, de 41 anos, foi ouvido na noite desta segunda, 3. O depoimento foi acompanhado por um inspetor e psicólogo da Divisão de Homicídios.

Ele está internado sob custódia da polícia no Hospital Miguel Couto, na Gávea. Daniel matou o pai na manhã de domingo, 2, na casa da família no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

Em seguida, ele esfaqueou a mãe nos seios e barriga. Ela conseguiu se refugiar no banheiro, de onde ligou para o outro filho pedindo ajuda.

Daniel ainda atingiu a própria barriga com a faca. A polícia acredita que ele sofreu um "surto psicótico". Não há confirmação que ele seja esquizofrênico.

Daniel disse que queria cometer suicídio e não queria deixar os pais desamparados.

Após o crime, o rapaz bateu na porta de um vizinho e mandou ele chamar a polícia.

