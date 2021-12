Filho de Claudia Leitte recebe ameaças pelo Twitter

A internet não tem trazido bons momentos para Claudia Leitte. Depois de ser hostilizada pelos fãs de Ivete Sangalo no Twitter e de ter suas fotos divulgadas indevidamente em um site de prostituição na Inglaterra, a cantora recebeu mensagens de intimidação contra seu filho, Davi, pelo microbolg que usa para falar com os seguidores. As informações são do jornal “O Dia”.

Segundo matéria publicada no jornal, algumas meninas usaram o Twitter da cantora para afirmar que fariam um boneco de vodu com Davi, de apenas um ano e cinco meses. As mensagens, contudo, não foram visualizadas na página de Claudia na manhã desta segunda-feira, 19, e não há informações de quando as ameaças teriam sido feitas.

Por meio do perfil de Claudia, é possível localizar comentários de alguns fãs indignados com a situação. "Ontem eu fiquei tão "fulo", porque têm umas meninas fazendo aqueles bonecos de macumba para Davi. O que mais deixa a gente chateado é porque ele é só uma criança e não tem culpa do sucesso de Claudinha!", escreveu o internauta Gabriel Lins.

Em resposta ao fã, a artista comentou: “Eu respondi aqui no Twitter e muitos acharam que eu fui estúpida com alguém porque a "tratante" apagou a twittada. Perdoei! Faz o mesmo?”.

Oficial - A assessoria de Claudia Leitte foi procurada e afirmou que ela não falará sobre o assunto. Na semana passada, a mesma assessoria informou que os advogados da cantora seriam acionados para cuidar do caso envolvendo o site Girls From Paradise, no qual foram publicadas fotos dela.

Claudia aparecia no endereço eletrônico como “Emanuella”, uma modelo latina, de 24 anos, que falava português e inglês e era bissexual. Um dia depois, a página foi retirada do ar.

