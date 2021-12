Filho de Cissa Guimarães morre atropelado no Rio de Janeiro

O filho de Cissa Guimarães, o músico e estudante Rafael Mascarenhas, 18 anos, morreu após ser atropelado na madrugada desta terça-feira, 20, no Túnel Acústico, bairro da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. O jovem foi socorrido e levado para o Hospital Milguel Couto, no Leblon, e faleceu nesta manhã, por volta das 8h. As informações são do G1.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, Rafael teve politraumatismos na cabeça, no tórax, braços e pernas. Ele foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu aos graves ferimentos. O corpo do jovem será cremado nesta quarta-feira, 21.



Segundo a 15ª Delegacia de Polícia (DP) da capital carioca, o túnel no qual o rapaz andava de skate havia sido interditado para a realização de reparos, mas dois carros trafegavam pelo local na hora do acidente. Os agentes policiais saíram em busca do responsável pelo atropelo, mas não conseguiram encontrá-lo.



Rafael era um dos três filhos de Cissa Guimarães. Era o único que ainda morava com a apresentadora no bairro Jardim Botânico.

