Filha de Champignon não sabe que pai cometeu suicídio

A filha de Champignon, Luiza, 7 anos, ainda não sabe o motivo da morte do pai. Segundo a assessora do músico, Samantha Jesus, foi dito à criança que o pai morreu de um ataque cardíaco. Segundo o tio-avô da menina, Emanuel Rezende, Luiza, que é fruto de um relacionamento anterior do músico, está com a mãe.

A atual mulher do ex-baixista do Charlie Brown Jr., Claudia Campos, está grávida de cinco meses de uma menina. "Ele estava muito feliz, já sabiam que era uma menina e escolheram o nome semana passada, vai chamar Maria Amélia. Ela (Claudia) está muito abalada", contou Samantha.", disse a assessora.

