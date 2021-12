Filha de Beth Carvalho homenageia a mãe nas redes sociais

Filha única de Beth Carvalho, Luana Carvalho usou o seu perfil nas redes sociais para homenagear a cantora neste domingo, 5, quando ela completaria 73 anos.

Luana publicou duas imagens de Beth. Na primeira, mãe e filha, ainda criança, se divertem. Na segunda, a artista aparece sozinha. “Feliz aniversário, meu amor”, escreveu Luana na postagem.

Compositora de diversos sucessos, a madrinha do samba morreu na última terça-feira, 30, por infecção generalizada. Ela estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, desde o início de 2019.

