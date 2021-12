Fila online para shows de Sandy e Junior ultrapassa 180 mil pessoas

A pré-venda para nove dos dez shows da turnê Nossa História de Sandy e Junior causou uma intensa movimentação no site Ingresso Rápido. A partir das 10h desta quarta-feira, 20, clientes com cartão Elo tinham direito à pré-venda de ingressos, mas quando o acesso foi liberado, se depararam com uma fila online ultrapassando 180 mil pessoas.

Fãs relataram que os ingressos online esgotaram logo na primeira hora de venda em ao menos quatro capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba. No Twitter, muitos pediam para que a dupla providenciasse shows extras nas cidades mais concorridas.

As vendas presenciais também começaram às 10h e contaram com mais espera. Alguns fãs da dupla chegaram a passar a noite no local para garantir o lugar na fila. As vendas para o público em geral abrem na madrugada da próxima sexta-feira, 22, às 00h01.

Apenas nove dos dez shows da turnê tiveram as vendas liberadas nesta quarta-feira. A compra de ingressos para o show de Manaus teve de ser adiada por questões operacionais e ganhou novas datas: 3 e 4 de abril para cartão Elo e 5 de abril para venda geral.

adblock ativo