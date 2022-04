Fifth Harmony critica fãs após invasão em hotel de Brasília

A passagem do grupo Fifth Harmony pelo Brasil está rendendo mais do que o previsto. Elas se apresentaram em Brasília no último final de semana e acabaram se metendo em uma confusão no hotel em que estavam hospedadas, provocada por seus próprias fãs.

Um grupo de admiradores da girlband se agrupou em frente ao prédio em que o grupo estava hospedado e algumas das meninas presentes conseguiram entrar no local, burlando a segurança. Após entrarem, elas seguiram em direção aos quartos em que as integrantes estavam descansando, mas foram impedidas pelos seguranças do grupo, que não permitiram a aproximação e fizeram com que as fãs voltassem para a entrada do hotel.

No meio de tudo isso, algumas fãs confrontaram os seguranças e gravaram vídeos, que estão espalhados pela web, acusando-os de assédio e de "ataques machistas" por não permitirem o acesso do grupo nos quartos.

Além disso, os "harmonizers" - como os fãs do grupo Fifth Harmony costumam ser chamados - movimentaram o Twitter para chamar a atenção da girlband para o vídeo divulgado, mas não contavam com uma resposta atravessada do conjunto.

Segundo Dinah, Lauren, Ally, Camila e Normani, a garota do vídeo divulgado nas redes, estava mentindo. "Nós vimos a revolta em todo o Twitter contra um dos nossos seguranças por atacar e tentar tocar inapropriadamente uma das nossas fãs e nós queremos chamar a atenção para esta mentira. Nós estávamos lá. A garota tentou chegar na porta da Lauren e da Dinah e a equipe de segurança que contratamos estava conosco. Nós vimos essa garota mentir para eles sobre onde estava hospedada e onde o seu quarto realmente era, dizendo para eles 'calarem a boca'’ e então seguindo para o quarto da Lauren para entregar um bilhete", disse o grupo em trecho do comunicado postado nas redes sociais.

"Quatro de nós estávamos lá e presenciamos a cena com nossos próprios olhos, junto com nossos pais e outros membros da equipe. Nenhum segurança tocou inapropriadamente ou machucou ninguém", afirmou o grupo.

A girlband ainda citou o recente tiroteio em Orlando, destacando que a segurança pessoal delas é algo extremamente importante e que os fãs deveriam respeitar esse espaço.

"Especialmente com os recentes acontecimentos, como o tiroteio, nós nunca estamos completamente seguras em relação à nossa proteção e nosso espaço pessoal. Quando vocês desrespeitam nossa equipe e seu trabalho árduo, vocês estão nos desrespeitando", finalizou o Fifth Harmony.