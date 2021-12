"Fico feliz de ver a esperança das pessoas", diz Jean Willys

Num texto publicado na edição de setembro de 1974 da revista Playgirl, a escritora Anaïs Nin anunciava o nascimento de um novo tipo de homem: sensível, sincero, aberto à afetividade, honesto. É mais dele que do Príncipe de Maquiavel que se aproxima o deputado federal pelo PSOL e professor baiano Jean Wyllys, que, no dia 23, às 19 horas, lança, na Saraiva do Salvador Shopping, o livro Tempo Bom,Tempo Ruim.

Avesso a todo tipo de violência ("a educação é o caminho", ele defende), Jean subverte o modelo do político brasileiro, aquele de salários gordos e quase nenhuma frequência no trabalho. Presente em 100% das votações da Câmara, o baiano defende pautas como os direitos humanos da comunidade LGBTT e a descriminalização da maconha.

Tanta polêmica, afinal, tem seu preço: Jean anda atento pelas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde mora. Já recebeu ameaças de morte por telefone e pela internet. "Ter que andar alerta é uma restrição de liberdade, é o preço que eu pago. Mas sem culpa, sem rancor, sou muito consciente", ele afirma.

Parado na rua por quem passa, entretanto, o tom é de incentivo. Quase sempre lhe perguntam se não quer virar presidente, e garantem logo mais um voto. Jean conta que fica lisonjeado e diz que é pré-candidato à reeleição no cargo de deputado federal, mas avisa que, por enquanto, não tem ambição de ser prefeito nem presidente.

"Me identifico com o papel de legislador, gosto do embate com palavras, do parlamento, não tanto de ser gestor. Mas fico feliz de ver a esperança das pessoas, e não esqueço que 'grandes poderes trazem grandes responsabilidades'", ele diz, citando o tio Ben de Peter Parker, o Homem-Aranha.

Sem firulas nem sisudez acadêmica, Jean passeia entre o herói da Marvel e a filósofa Hannah Arendt, passando pelo mestre Guimarães Rosa. É dele, aliás, a frase que norteia a vida de Jean, 40 anos: "O que tem de ser tem muita força".

Ele explica: "Acredito nos mistérios. Pra eu ter saído da extrema miséria pra virar quem eu virei, é porque tinha de ser. Eu defecava no fundo do quintal porque não tinha banheiro em casa", lembra Jean, vencedor da quinta edição do reality show Big Brother Brasil.

Na infância pobre em Alagoinhas, onde nasceu, Jean começou a mudar quando se tornou coroinha da paróquia adepta da Teologia da Libertação. "A igreja me deu a consciência das injustiças que eu era vitima. A vida me colocou na posição de lutar contra isso. Fico muito feliz de viver esses tempos, são tempos bons, tempos ruins".

Contemporâneo

O título do livro saiu de versos da canção Iansã, de Caetano Veloso. "No livro, eu trato desse momento péssimo que a gente tá vivendo, o retorno de ressentimentos pela educação que não veio, pela saúde deficiente, pelo transporte que não funciona. As pessoas foram reduzidas à condição de mercadoria: tudo tem um preço, da casa ao rim".

Em pequenas crônicas, Jean aborda temas como liberdades individuais e preconceito de gênero. O prefácio da obra é de Ivana Bentes, e, da telenovela ao voto distrital, passando por sexualidade e religião, o que é contemporâneo e brasileiro ganha vida nas palavras do jornalista, professor, ex-BBB e deputado federal.

Mesmo depois do quarto livro de sua carreira, ainda há o que dizer: em outubro, Jean Wyllys estreia no Canal Brasil com três episódios do programa Cinema em Outras Cores, sobre audiovisual LGBTT. Em primeira mão, Jean revela que, ainda este ano, estreia outro programa, no GNT, desta vez (bem) acompanhado do diretor Karim Aïnouz e do grupo Afroreggae.

