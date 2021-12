Fiac Bahia reúne variados espetáculos em uma semana de programação

O teatro político, comprometido com as denúncias de abusos perpetrados pelo poder, tem destaque nas montagens estrangeiras que serão representadas durante a terceira edição do Festival Internacional de Artes Cênicas (Fiac-Bahia), que tem início no próximo sábado, em diversos espaços de Salvador. Os espetáculos estarão em cartaz no Teatro Castro Alves, Teatro XVIII, Martim Gonçalves, Vila Velha, Instituto Icba, Gamboa Nova, Sesc-Senac Pelourinho, Sesi Rio Vermelho, Caixa Cultural Salvador, Espaço Cultural da Barroquinha e também em praças e ruas da cidade.

Até o dia 30 deste mês, quando o evento será encerrado, o público pode apreciar um rico panorama que contempla 25 espetáculos de sete países – Espanha, Portugal, Alemanha, Argentina, Chile e Colômbia, além do Brasil –, das mais diferentes estéticas. "Kamchàtka", que abre o evento no Campo Grande neste sábado, 23, "Tim Acy","Comida Alemana", "Mi Vida Después" e "Los Santos Inocentes" são algumas das atrações internacionais.

Diversidade - Teatro, dança, perfomance, intervenções urbanas, além de oficinas, debates e palestras integram a programação, que será exibida em 11 teatros da cidade, além de espaços alternativos e na rua. Na pauta, seis montagens internacionais, oito nacionais e 11 locais. Entre os estados brasileiros representados no evento, estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, além da Bahia. Experiências estéticas norteiam os espetáculos locais.

Os ingressos dos espetáculos custam de R$ 5 (meia-entrada) a R$ 10 (inteira). A montagem "Fragmentos de um Só" pode ser vista por R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia-entrada). Há ainda as peças que podem ser conferidas gratuitamente, como "Kamchàtka", no Campo Grande, Largo da Ribeira e na Liberdade, e "Pingos e Pigmentos", uma intervenção urbana, que será apresentada em diferentes pontos da capital baiana neste final de semana.

| Serviço |



