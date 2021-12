FGM lança edital para seleção de Espaços Culturais Boca de Brasa

Foi lançado o edital para seleção de Espaços Culturais Boca de Brasa, da Fundação Gregório de Mattos (FGM), em Salvador. O documento foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 23. As inscrições poderão ser feitas até o dia 26 de junho.

A iniciativa prevê a concessão de aporte financeiro para propostas de aprimoramento a potencialização, dinamização, ampliação ou sustentabilidade de atividades desenvolvidas em espaços culturais da cidade.

Serão contemplados até quatro projetos com R$150 mil cada. Eles passarão a ser identificados como Espaços Culturais Boca de Brasa.

As propostas devem ser apresentadas exclusivamente por organizações da sociedade civil, estabelecidas há pelo menos um ano em Salvador e que possuam finalidade cultural declarada em estatuto social.

As propostas apresentadas devem ser desenvolvidas no período de 1º de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020.

O edital completo e mais informações sobre a seleção também podem ser obtidas no site Boca de Brasa. Os candidatos devem ler o documento antes de efetuar a inscrição.

