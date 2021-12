"Festival Você Faz a Diferença" promove show com Titãs e Daniela Mercury

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

No dia 29 de janeiro acontece o primeiro show do “Festival você faz a diferença - Encontros de Verão”. Os convidados que vão abrir esta temporada em grande estilo são a banda Titãs e a cantora Daniela Mercury, que se apresentarão no palco do Bahia Café Hall.



A banda paulista Titãs trará para Salvador o show da turnê de seu último trabalho, o CD “Sacos Plásticos”. Serão apresentadas canções inéditas do álbum atual como “Por Dinheiro”, “Sacos Plásticos”, “Quanto Tempo”, “Agora eu Vou Sonhar”, “Múmias” e o sucesso “Porque Eu Sei Que é Amor”.

