Festival Viva Cultura discute identidade e resistência negra em Salvador

A livraria Cultura promove nos dias 6 e 7 de abril o festival #VivaCultura, que traz como tema 'Cultura Negra: Identidade e resistência". Com entrada gratuita, o festival vai reunir música, teatro, literatura, atividades infantis e shows.

Entre os temas que serão abordados nas rodas de conversa, estão 'A influência africana no universo Geek', 'Importância da representatividade étnica na literatura infantil', 'Escrita Preta e Identidade' , 'Homens Pretos na Moda', 'A comida ancestral na identidade da cidade' e outros.

Além do bate-papo, o evento também oferece Oficina de turbante; Demonstração de jogos e cosplay; Sarau de poesias, com o grupo Sarau da Onça e Coletivo Zeferinas; Dicas de maquiagem para pele negra e Apresentação de grupos de samba de roda.

Confira programação:

Sábado, 6

13h - Roda de conversa “A INFLUÊNCIA AFRICANA NO UNIVERSO GEEK” com Alexandre Santos StrikeGames, Ícaro Rodrigues, Zezé Ifatolá Olukemi, Marcelo Vitz, e Lee Mendes ( Demonstrações dos jogos e cosplay);

14h30 - Conversa sobre a "IMPORTÂNCIA DA REPRESENTATIVIDADE ÉTNICA NA LITERATURA INFANTIL" com Adilson Passos, Lorena Ribeiro e Ana Fátima Dos Santos. (Contação de História e oficinas infantis);

15h30 - Bate papo sobre "OS BLOCOS AFROS E A LITERATURA" com o Ilê Ayê, Didá, Víviam Caroline e bloco afro 'Bankoma' Gessica Kiatouala Da Goméia, seguida de apresentação musical;

17:00 - Apresentação Musical BaviAiá com Duo B.A.V.I. - Berimbau Aparelhado Violão Inventável e a cantora Aiace Duo BAVI - Berimbau Aparelhado Violão Inventável Aiace;

19H - Bate papo sobre "ESCRITA PRETA E IDENTIDADE", com Ryane Leão, Rita Santana e Lívia Natália;

20h30 - Apresentação Musical - Nara Couto e a banda Pantera Negras Zinha Franco;

Domingo, 7

13h00 - Narrativas e diálogos: O saber ancestral com o Coletivo RISOMAR Camila Carmo;

14h30 - Roda de conversa “A COMIDA ANCESTRAL NA IDENTIDADE DA CIDADE” com Rita Maria da ABAM, Tairine Ceuta, apresentadora do programa "Com Sabor" , Angélica Moreira do Ajeum da Diáspora e Lilian Almeida da Casa Dona Lili;

15h30- Peça 'Sarauzinho', Calu Cássia Valle;

16h - Bate papo sobre "HOMENS PRETOS NA MODA" com Renato Carneiro, George Oliveiraa e Wander da Black, seguido de desfile de moda Sivaldo Tavares da Silva com as marcas Madame Nalwango, Jamile C Cerqueira Musafiri, Katuka, Agudá e Black Atitude ao som do cantor Seu Vérciah;

18H - Apresentação do grupo Sarau do onça Sandro Sussuarana e o Coletivo Zeferinas Coletivo ZeferinaS;

19H30 – Samba de roda do Grupo Barlavento GRUPO Barlavento e Samba de Oyá Samba De Oya;

Oficina de Bandanas com a marca Madame Nalwango Jamile C Cerqueira Musafiri;

Oficina de Turbante com a marca Turbanque;

Dicas de maquiagem para a pele negra com a Juliana Calleia Juliana Calleia;

