Festival universitário discute sustentabilidade e cultura no Parque da Cidade

Com uma programação variada, entre rodas de conversa, desconferências, oficinas e programação artística, o Festival UNIFACS de Sustentabilidade, Cultura e Arte (FUSCA) acontecerá entre os dias 25 e 26 de outubro, no espaço Colabore, no Parque da Cidade. As inscrições já estão abertas no site Sympla.

Discutindo sobre sustentabilidade, mobilidade, inovação, produção cultural e empreendedorismo social, o FUSCA já terá o início marcado pela mesa "Cidades Resilientes e Sustentabilidade", abordando desafios e tendências sobre capacidade de inovação e reinvenção das cidades contemporâneas, a partir de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável.

Além da vertente acadêmica, o festival busca ampliar o diálogo entre a universidade e a sociedade civil. A programação é aberta para o público em geral, com atividades como rodas de conversa sobre Diversidade, Literatura e Empreendedorismo, além de um aulão de yoga e oficina de jogos teatrais.

