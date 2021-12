Festival traz o melhor do teatro de bonecos a Salvador

Quando somos crianças, um dos primeiros objetos que nos encantam é o boneco. Praticamente o tornamos nosso primeiro amigo. Levamos para todos os lados, às vezes os tratamos mal, é verdade, quebrando a cabeça ou outra parte do corpo, mas, mesmo assim, é impossível nos desvincular deles.

Criança ou não, os bonecos vão voltar a nos encantar no Sesi Bonecos do Mundo, festival que chega a Salvador, de 21 a 25 de novembro, no Teatro Jorge Amado e no Jardim de Alah, com apresentações gratuitas de teatro, oficinas, exposições e música. No primeiro local, o público deve retirar o ingresso a partir das 12h do dia do espetáculo (programação abaixo). Cada pessoa só poderá retirar um convite. Já no segundo, é só chegar e entrar.

Conhecido como a "Woodstock de Bonecos", em alusão ao festival de rock de 1969 que reuniu uma multidão para assistir grandes nomes da música, o Sesi Bonecos do Mundo terá uma grande estrutura com seis palcos montados no Jardim de Alah, com telões de leds, onde são esperadas 50 mil pessoas nos cinco dias do evento. "O público vai entrar e esquecer o mundo lá fora. A ideia é construir uma outra dimensão", afirma a diretora de criação da Aliança Comunicação e Cultura de Recife, Lina Rosa Vieira, que criou o evento para "democratizar a informação inteligente".

Após duas edições na capital baiana, a última há quatro anos, no Pelourinho, o festival retorna pela primeira vez com a participação de companhias internacionais. "O Sesi de Bonecos tem tudo a ver com a vibração cultural de Salvador. Esses bonecos trazem uma coisa eclética e o baiano sabe aproveitar isso.", diz Lina.

Variedade - O público vai assistir à diversos estilos de teatro de bonecos, com fantoches, marionetes, dedoches e sombras, dentre outros, com os objetos variando do tamanho de um dedo até 5 metros de altura.

A escolha das companhias que fazem parte do festival levou em consideração o conteúdo. "A gente mostra que é possível fazer um conteúdo cultural inteligente. É o contrário do consumo fácil. A gente respeita quem está do outro lado. Boneco não é só uma manifestação folclórica", ressalta Lina.

Dentre os destaques internacionais, estão Kakashiza, com a técnica Hand Shadows Animare, que utiliza as sombras das mãos para criar os animais que fazem parte do espetáculo, e a dupla peruana Hugo e Inês, com Cuentos Pequeños, utilizando o próprio corpo como uma espécie de boneco.

Já dentre as atrações nacionais, estão a Gente Falante, do Rio Grande do Sul, que vai apresentar o Circo Minimalista, que aborda o mundo circense, e Caixa de Música, que conta a história de uma mulher que reencontra uma caixa de música que ganhou quando completou 15 anos. Também vem a Salvador as companhias Mevitevendo e Giramundo.

Bahia representada - A companhia de bonecos baiana A Roda é a única representante local do festival. "É uma grande responsabilidade representar a Bahia. O festival oferece uma mostra rica de teatro de bonecos de diversas partes do Brasil e do mundo", destaca Olga Gómez, a criadora da companhia. A Roda vai apresentar o espetáculo O Combate, que foi remontado e atualizado para o Sesi Bonecos do Mundo.

Show - A banda mineira Pato Fu será a atração musical do evento. Eles vão trazer a Salvador o show Música de Brinquedo, que conta com a participação da companhia Giramundo interagindo com os músicos e fazendo o backing vocal. O show vai acontecer no sábado, 24, às 20h30, no palco 2, no Jardim de Alah.

No repertório, sucessos como Sonífera Ilha, Frevo Mulher, Live and Let Die e Love me Tender apresentadas com instrumentos de brinquedo. A vocalista Fernanda Takai também vai manipular bonecos durante a apresentação da banda.

