Festival Transatlântico de Fotografia chega à 2ª edição com exposições e debates

Apesar da banalização da imagem nos tempos atuais com o avanço da tecnologia e a proliferação de máquinas multiuso, a fotografia segue sendo um importante instrumento de captação da imagem, tenha ela um viés artístico ou não. Há muito, já é considerada uma das principais manifestações das artes visuais.

Com o intuito de ratificar a importância do ato de fotografar e proporcionar ao público ricas experiências e trocas com importantes profissionais que são referência na arte fotográfica, acontece de amanhã a 28 de março a segunda edição do Festival Transatlântico de Fotografia, desta vez totalmente virtual e com o tema Um Mar Aberto. As atividades ocorrerão no site festivaltransatlantico.com.br e via Facebook e YouTube.

“A proposta é abraçar a arte fotográfica, suas muitas aparências, argumentos e ideias. O nome‘ ’transatlântico’ foi escolhido pela fiel representação sobre as trocas culturais que influenciaram e contribuíram para a formação do povo brasileiro. Nesta segunda edição, por conta da pandemia, teremos todos os encontros em formato online transmitidos em tempo real”, explica o fotógrafo e coordenador do Instituto Mário Cravo Neto, Christian Cravo, realizador do festival.

Para o coordenador da área de fotografia do Instituto Moreira Salles (SP), Sergio Burgi, que participa da mostra com a live O papel dos acervos de fotografia no cenário cultural contemporâneo, no dia 25, o festival propõe o resgate de um diálogo nacional e internacional no campo da fotografia e da imagem, tendo a Bahia como polo gerador de uma visão profundamente ancorada na centralidade de uma cultura regional e de perfil único no país.

“Que é ao mesmo tempo, também, absolutamente transnacional, verdadeiramente transatlântica, essencialmente contemporânea e atual, notadamente quando vista e compreendida em sua perspectiva e herança majoritariamente afrodescendente. É, portanto, essa dualidade local/transnacional, irradiada a partir de Salvador, o que caracteriza este festival”, acrescenta Burgi.

Com Pele Preta, Maureen Bisilliat retrata o corpo humano || Divulgação

Exposições e encontros

Realizado pelo Instituto Mário Cravo Neto e Via Press Comunicação, o evento vai reunir atividades como exposições e encontros com nomes de destaque da fotografia nacional e internacional.

Os fotógrafos Alex Webb, com a exposição Ex Mundus Novus, Christian Cravo – Nos Jardins do Éden, Fernando Banzi – Tipos, Hirosuke Kitamura – Hidra, Maureen Bisilliat – Pele Preta, Richard Mosse – Infra, Betina Samaia – Amazônia e o baiano Thiago Borba, com Black is Beautiful, participam do encontro como expositores.

Borba, um dos dois soteropolitanos que integram a mostra – o outro é Christian Cravo – já fotografou para as principais revistas do país. Em 2019, fez uma exposição individual na Sunny Art Centre, em Londres, e no Festival Transatlântico de Fotografia vai expor o primeiro ensaio do projeto Matrizes, batizado de #BLVCKSBTFLL.

“Black is Beautiful é uma série de fotografias que enaltece e reafirma a beleza da matriz africana no país. Este trabalho foi produzido entre 2016 e 2019 em cinco cidades do Brasil, sobretudo em Salvador, e foi apresentado em Londres”, conta Thiago.

Ele garante que sua fotografia quer ser espelho para um país que não se reconhece em suas matrizes ancestrais. “Um país que exclui pretos, queima os índios e faz piada dos portugueses. Quem somos? Precisamos nos orgulhar de quem somos e nos unir para nos entendermos como nação. A minha fotografia quer contribuir na construção dessas pontes”, instiga o baiano.

Técnica e arte

Se por um lado o universo digital permitiu mais fluidez e dinâmica na edição e projeção das fotografias, além de facilitar o custo, por outro, de acordo com especialistas da área, nivelou a qualidade artística para baixo.

“Existe um sentimento que, por ser digital, não se precisa estudar ou "o photoshop resolve". A verdade é que não é assim. Liberdade demais nas possibilidades técnicas pode surtir efeitos exagerados e sem qualidade. Gosto de pensar que os recursos existem, mas que a essência deve ser calcada no conhecimento técnico e teórico”, observa Cravo.

Já para Burgi, é extremamente importante o reconhecimento da fotografia de arte e da produção crítica de imagens por fotógrafos que atuam profissionalmente, já que eles são capazes de promover uma reflexão crítica em torno da fotografia e suas múltiplas linguagens.

“Segundo Flusser (filósofo checo-brasileiro Vilém Flusser), o fotógrafo-autor, dotado de senso crítico, seria o único sujeito capaz de quebrar o processo sistêmico de mimese do real produzido atualmente de forma massiva pela fotografia, cuja função essencial é a reafirmação permanente da sociedade de consumo e de seus valores. Não é, entretanto, a quantidade que produz banalidade, mas sim a atitude acrítica e mecanicista que não explora e transcende os limites e potenciais da própria linguagem”, finaliza Burgi.

Para participar do festival, é só acompanhar a programação disponível no site festivaltransatlantico.com.br. As exposições virtuais acontecem no próprio site, enquanto os bate-papos serão no canal do Instituto Mário Cravo Neto, no YouTube, e nas páginas do instituto e do festival no Facebook. Tudo gratuito.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

