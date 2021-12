Festival Sangue Novo recebe artistas que marcam música contemporânea

A música contemporânea brasileira tem um rosto jovem. Marcada por uma geração que mudou a forma de fazer música, já que não se prende ao rigor dos gêneros, não depende tanto das gravadoras e interage mais com os seus públicos. Essa geração aprendeu a resgatar as referências do passado para experimentar um som próprio e uma outra estética.

Seis representantes dessa nova cara da música popular vão celebrar juntos no Festival Sangue Novo, que acontece neste sábado, 17, no Museu Du Ritmo, a partir das 16 horas. O evento recebe, nessa ordem, Manuela Rodrigues, IFÁ, Maglore, Ana Cañas, Tulipa Ruiz e Marcelo Jeneci para fechar a noite.

O festival dá continuidade ao projeto que começou no ano passado e segue com a ideia de acontecer anualmente, conta a diretora-geral da Maré Produções Culturais, realizadora do Festival, Fernanda Bezerra.

“É importante fortalecer esse momento de festivais de música que estão acontecendo em Salvador. Além de trazer um formato diferente, de maratona musical, que acontece em um único dia, a gente agrega outras ações paralelas, como a feira com empreendedores criativos, que vai vender vinis, camisetas e outras coisas, e um espaço de massagem para conforto do público”.

Com o objetivo de superar a média de 2500 pessoas da edição anterior, o espaço foi ampliado e ainda conta com um segundo palco onde o Coletivo Crockant – formado pelos DJs Mauro Telefunksoul, Dj Raíz e Dj Leandro – vai tocar durante as 10 horas de evento.

Lado a lado

Dona de três discos e vários prêmios, a cantora paulista Tulipa Ruiz vai se apresentar no penúltimo show da noite logo antes de Marcelo Jeneci, com quem fez a turnê Lado a Lado. “Até então, não vamos tocar juntos. Vai ser cada um com sua banda. Mas chegando em Salvador, um lugar que gostamos tanto. A gente vai estar tão pertinho, acho que é o universo conspirando muito, então vamos ver”, comenta Tulipa.

No repertório, a artista vai tocar todo o seu último disco, Dancê, e intercalar com músicas dos outros trabalhos. “Às vezes, o repertório do meu show muda um pouco na hora. Tem músicas que a plateia pede mais do que outra. Então, a depender do calor do público, tudo pode mudar”, garante.

A vantagem de tocar em festival é a mistura dos públicos. “É uma oportunidade de quem não conhece o meu trabalho passar a conhecer e também de quem vai ao festival por causa do meu show, conheça outras bandas. Outra coisa que eu gosto é encontrar outros artistas. Quero ver todas as apresentações”, conta Tulipa.

Para Fabrício Mota, baixista da banda baiana Ifá, o maior desafio do festival é pensar na seleção das músicas em um tempo tão curto. “É uma banda de afrobeat, então, as músicas não seguem esse formato de canção. A energia das pessoas leva a música para um outro lugar e o trabalho do Ifá é fazer com que a performance ao vivo seja sempre inusitada”.

Para o festival, o Ifá preparou um show com muitas músicas do último álbum, Ijexá Funk Afrobeat. “A ideia é que a gente possa ter um show animado, dançante e com as músicas do disco novo. Tem algumas que vão ser tocadas pela primeira vez, ao vivo”, destaca Fabrício.

Quem sobe ao palco depois do Ifá é a banda, também baiana, Maglore, que promete algumas músicas inéditas para o show. “É a primeira vez que a gente fica tanto tempo sem tocar em Salvador. Como estamos numa fase de encerramento do disco, vamos fazer um show completo com todas as músicas do repertório atual, mas também do primeiro e do segundo disco”, explica Teago Oliveira, guitarrista e vocal do grupo.

Curador e idealizador do evento, o jornalista Hagamenon Brito conta que a ideia do Sangue Novo é focar nessa nova geração da MPB e do pop. “São artistas que seguem fazendo música de outra forma, que mostram um novo jeito de falar de afetividade e amor, que estão produzindo, divulgando o trabalho na internet, ao mesmo tempo que estão ligados na tradição. Não é uma geração de negar o passado, mas de pegar essas ideias e levar adiante, de uma forma tranquila”, destaca.

