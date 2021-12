Festival reúne Nando Reis e Maria Gadú em Morro de São Paulo

>> Clique aqui e confira outras opções no roteiro de música

Nando Reis, Maria Gadú, Vânia Abreu e Leilah Moreno são algumas das atrações da primeira edição do Festival de Primavera de Morro de São Paulo. O evento gratuito acontece desta sexta-feira, 3, a 7 de setembro, em um palco em forma de arena que será montado na Segunda Praia de Morro de São Paulo.





A expectativa dos organizadores do evento é que cerca de 10 mil pessoas compareçam em cada dia do festival, cujo investimento total será de R$ 500 mil. A abertura contará com show de Vânia Abreu e da banda de rock baiana Vivendo do Ócio, que surgiu em Morro de São Paulo.

No segundo dia, quem comandará a festa será a paulistana Maria Gadú e o cantor Pablo Dominguez. Nando Reis subirá ao palco da festa no domingo, 05, para apresentar o novo CD de trabalho, intitulado “Bailão do Ruivão com Nando Reis e Os Infernais”. No mesmo dia, a cantora baiana Thati também tocará.

Leilah Moreno e a banda baiana On The Floor são as atrações do penúltimo dia. O encerramento, na terça-feira, 7, ficará por conta de bandas e cantores da região, que se apresentarão em um segundo palco, montado na Vila. No mesmo local, haverá ainda mostras culturais, com shows folclóricos, apresentações de capoeira, maculelê e samba de roda.

As apresentações no palco da Vila começam sempre às 18h. No palco principal, a programação tem início às 20h, com shows que terão duração de cerca de 1h30. O evento faz parte da programação oficial das festividades de aniversário de Cairu, do município do qual Morro de São Paulo faz parte.



Festival de Primavera de Morro de São Paulo

Quando: Sexta-feira, 3, a terça-feira, 7

Onde: Morro de São Paulo

Quanto: Entrada gratuita

