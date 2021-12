Festival Radioca tem música de diferentes regiões e vertentes

“No ar, Radioca, o seu programa dependente de música”. Desde 2008, a vinheta na voz do cantor, compositor e apresentador Ronei Jorge ecoa aos domingos (recentemente também aos sábados, meio dia) na Educadora FM. Das radiofrequências para o palco, surgiu o festival Radioca, cuja primeira edição aconteceu em 2015.

“A ideia sempre foi ser uma plataforma de divulgação e promoção da música brasileira contemporânea. E um festival sempre esteve ali naquele baú de desejos”, conta Luciano Matos, jornalista que é curador, produtor e apresentador.

Com o sucesso da estreia – espaço lotado e espetáculos marcantes –, ele, Ronei Jorge, Robertinho Barreto e a produtora Carol Morena decidiram fazer outra edição do festival. Será sábado, 3, e domingo, 4, às 16h, no Trapiche Barnabé, Comércio.

No sábado, com shows de Josyara, Carne Doce, Jards Macalé e Karina Buhr; e no dia seguinte, com Giovani Cidreira, Retrofoguetes, Aláfia e Dona Onete. Debates e feiras integram a programação.

O line-up é atento à música das diferentes regiões do país e às vertentes sonoras variadas. O esforço, segundo Matos, também é trazer shows inéditos. “Karina Buhr já tocou algumas vezes na cidade, mas não havia feito o show do ótimo disco, Selvática”, explica.

A cantora e compositora, inclusive, diz que não via a hora de se apresentar em Salvador. “É sempre muito especial, é a parte que eu mais gosto”. Voltando de temporada na Europa, onde foi fazer um show e acabou realizando seis, ela vai mostrar as músicas de empoderamento e liberdade do último álbum e também algumas do Eu Menti pra Você e Longe de Onde. “Nassiria e Najaf talvez nunca tenha faltado”.

Fã dos festivais, Karina fala que gosta muito do clima de coletividade e dos sonhos que envolvem a produção dos eventos. “E também da ideia de um público diverso, que uma parte às vezes foi para ver um show específico e se apaixona por outros. Sempre gostei e sempre vou gostar de festivais que mantêm a sua essência”, completa.

Antes dela, sobe ao palco Jards Macalé, acompanhado por Domenico Lancellotti (bateria) e Alberto Continentino (baixo). O espetáculo será baseado na fase setentista, com as fundamentais Farinha do Desprezo, Mal Secreto e 78 Rotações, mas também canções raras e inéditas resgatadas na caixa Anos 70, lançada este ano pelo selo Discobertas.

Nomes baianos

O Radioca também aposta em atrações locais. “Consideramos a cena atual muito interessante e promissora”, afirma Matos. São exatamente as revelações baianas que abrem os dois dias. Josyara, cantora e compositora, apresenta no sábado músicas do seu primeiro álbum, UniVersos, e outras novas, enquanto Giovani inicia os trabalhos no domingo com um mix das faixas do seu EP e do disco novo, que será lançado no início de 2017 pelo projeto Natura Musical.

Além deles, o grupo instrumental Retrofoguetes, de Salvador, passeia no último dia pelas suas três obras, priorizando Enigmascope - Volume 1, deste ano. Combina com peculiaridade surf music, tango, mambo, jazz e polca em estética pop-futurista. No primeiro dia, a banda goiana Carne Doce é batizada na cidade expondo o indie rock feminista de Princesa (2016).

A big band paulista Aláfia também faz o debut na capital baiana, domingo. Traz na bagagem Corpura, trabalho de 2015 que associa sonoridades afro-brasileiras, rap e funk com letras engajadas. Depois, a veterana Dona Onete, diva do carimbó (e agora do banguê) chamegado, encerra o Radioca no clima dançante do Pará. Ela canta o álbum Banzeiro e também o seu Feitiço Caboclo. A Jamburana não vai faltar, garante. “É para dançar. Vou preparar vocês para o Carnaval”.

