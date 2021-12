Festival promove mais 21 estilos de cerveja e 700 litros de chopp artesanal

Salvador recebe a VII edição do Festival de Cerveja Artesanal da Bahia, no próximo dia 8 de dezembro, das 12h às 18h, na Four Dogs - Rua Cassilandro Barbuda, 139, Costa Azul. Reunindo diversas marcas, o evento trará open bar de 6h e mais de 700 litros de chopp – além de água e refrigerante e apresentação da Banda +1 de Roque.

Quem for ao local encontrará nomes como Sotera, Feyh, 2 de Julho, Proa, Nylkito, Marrenta, Amada e Divas do Tio Chico, e mais de 21 estilos de cervejas.

Os interessados podem comprar os ingressos através do site e nas lojas Mestre-Cervejeiro Salvador, Casa OLEC e Bahia Malte. Com valor promocional, o ingresso pode ser adquirido de início por R$80,00 (associados da ACerva) e R$100,00 (não sócio). Já o segundo lote será R$100,00 (sócio) R$130,00 (não sócio).

