Festival Nalata contempla diferentes estilos de percussão

A força da percussão faz parte da história da Bahia. Depois do Panorama Percussivo Mundial (Percpan), que agregava relevantes nomes da música percussiva em níveis local, nacional e internacional, Salvador volta a ter uma iniciativa que pretende valorizar a potência dessa estética.

Dessa forma, de sexta a domingo, o espaço Candyall Guetho Square receberá o Nalata - 1º Festival Internacional de Percussão. Essa é a primeira edição do evento que reunirá grandes personalidade da percussão, a exemplo do cubano Changuito, o pernambucano Naná Vasconcelos e o grupo parisiense Frapadingos.



Além dos esperados shows, a programação do evento também contempla uma oficina de práticas em gestão de cooperativa de reciclagem, uma exposição e um encontro de música e empreendedorismo.



Gerson Sillva, produtor musical e diretor da Pracatum Escola de Música, é um dos responsáveis pelo direcionamento artístico do festival. Há dois anos ele vem maturando o esboço da proposta musical junto à empreendedora cultural Selma Calabrich.

De acordo com ele, um dos importantes diferenciais desse evento é a divisão das atrações por estilos percussivos. Dessa forma, cada dia de festival será voltado para um modelo específico de execução com o objetivo de apresentar ao público as riquezas técnicas.

"O primeiro dia de apresentações é voltado para a percussão de rua. Já no segundo, a protagonista é a de efeito, enquanto que o terceiro será dedicado à percussão eletrônica. Isso faz com que pessoas vejam que o mundo percussivo é amplo. Não podemos colocar tudo no mesmo balaio. É necessário distinguir essas características musicais", detalha.

Gerson explica que, a partir desse mote, a grade de atrações foi pensada e os convites para os artistas começaram a acontecer. Ele também afirma que o Candeal é um bairro já conhecido pela obra dentro da percussão, principalmente pelo incentivo à diversidade de estilos e músicos. Dessa forma, a equipe organizadora decidiu que o festival também fosse uma homenagem ao lugar.

"O Candeal trabalha o poder da percussão desde o final da década de 1980, quando nascia na cidade o movimento Vai Quem Vem. Ele é anterior ao surgimento da Timbalada. Ali, naquela época, já eram criados ritmos distintos, novos instrumentos e nasciam estéticas divergentes do padrão".



Poder percussivo

Uma das atrações mais esperadas na grade do Nalata é o músico cubano Changuito. Ele se apresentará no sábado, às 21 horas, ao lado de Orlando Poleo e Afrovenezuela Jazz.



"Só a presença de Changuito, o maior nome da percussão mundial, já vale por todo esforço. Ele mudou o formato e toda concepção de percussão no mundo. Trazer ele para trocar informações com músicos brasileiros é muito significativo", explica Gerson Sillva.

Outro nome importante que integra a programação é o músico pernambucano Naná Vasconcelos, que também no sábado sobe ao palco do Candyall Guetho Square. Às 20 horas, o percussionista toca para o público com Lui Coimbra.

O baiano Orlando Costa decidiu fincar raízes no Rio de Janeiro, mas se diz totalmente conectado à sua terra natal. Ele já acompanhou nomes importantes da cena de música brasileira em turnês e gravações, como Ney Matogrosso, Caetano Veloso e Gilberto Gil. O músico conta que levará a sonoridade do seu disco independente recém-lançado, Eu Porque Sou Percussivo.

"Esse é um álbum de tambor. Por isso, levarei essa batucada brasileira para o show. Misturo eletrônica com o primitivo", detalha Orlando, que se apresentará no sábado, às 17 horas, como primeira atração.

Outra atração local é o músico Gustavo Di Dalva, que tocará com o time da banda Bacia Sonora. Ele executará o repertório na sexta, às 18 horas.

"A Bacia é uma conversão de ritmos e gêneros. Nós vamos fazer um pouco de diversas técnicas sob o meu olhar: coisas do mundo e da Bahia também. Ritmos afrobaianos, africanos e cubanos. Tudo ligado".

