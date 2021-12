Festival na Barra terá melhor estrutura, diz organizador

A organização do Festival de Música e Cerveja Artesanal, intitulado 'Independence Daze BrewGrass', que acontece no Porto da Barra desde a quinta-feira, 2, e segue até este sábado, 4, garante que irá melhorar a estrutura do evento para receber o público, que esteve presente em grande número no primeiro dia [veja programação completa abaixo].

De acordo com o idealizador e organizador, o norte-americano Doug Adair, uma reunião com as secretarias de Cultura e Turismo e de Urbanismo (Sucom) da prefeitura foi realizada nesta sexta-feira, 3, para discutir o evento, principalmente a altura do som, considerada baixa por parte dos presentes. O festival ainda não possuia a autorização da Sucom.

"Fizemos um evento de música acústica, ao vivo, e tivemos esse problema de som. Na realidade, estávamos preocupados com a Sucom. Agora, temos a liberação. Tem muita gente que gosta de eventos de música, precisávamos disso. Não vai ter mais esse problema", afirma Doug.

Com o objetivo de comemorar conjuntamente a Independência da Bahia (2 de Julho) e a dos Estados Unidos (4 de Julho), o músico norte-americano pensou em um festival que combinasse música acústica (bluegrass) com cervejas artesanais (brew).

Cerveja Artesanal

Um outro ponto criticado pelo público foi a dificuldade para comprar cerveja artesanal. O único ponto de venda das bebidas tinha filas enormes e não deu conta da demanda do público. Doug justifica que a proposta inicial era um evento de menor porte, mas que ficou satisfeito com o resultado.

"Eu não imaginava o tamanho da plateia. Pensamos em algo menor, por isso esses problemas. Estou muito feliz. Pensava em fazer um evento como esse há muito tempo. O primeiro dia foi fantástico para todos, a plateia, as lojas. É um processo, um desenvolvimento", disse o organizador.

