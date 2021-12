Festival Música para Brincar é cancelado neste sábado

Devido as fortes chuvas que atingem em Salvador neste sábado, 11, o Festival Música para Brincar está cancelado. As pessoas que compraram ingressos para o dia podem retirar o dinheiro de volta na bilheteria do Teatro Castro Alves (TCA).

As apresentações deste domingo, 12, estão mantidas, porém serão realizadas no Palco Principal do TCA, em novo horário, e não mais na Concha Acústica, a fim de garantir os espetáculos. Os portões abrem às 18h, com atividades de recreação e animação do Grupo Filó. O show de Pequeno Cidadão acontecerá às 19h, seguido pela apresentação do Bailinho de Quinta.

Os pais que adquiriram ingressos para o domingo e se sentirem prejudicados pela alteração de horário, poderão pedir o reembolso na bilheteria do TCA a partir de segunda-feira.

