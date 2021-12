Festival Lollapalooza lança concurso de pôster

A organização do festival Lollapalooza, em parceria com a Urban Arts, um dos maiores coletivos de arte do País, lança um concurso na web para escolher o pôster oficial do Lollapalooza Brasil 2013. Os candidatos devem inscrever os projetos no site do evento e fazer o upload do pôster.

Os 20 melhores serão expostos no Jockey Club de São Paulo durante os três dias de festival (29, 30 e 31 de março). O primeiro colocado ainda ganhará um par de ingressos para os três dias de festival, um kit com camiseta, boné, pôster e ecobag e R$ 500 em produtos da Urban Arts. O resultado será divulgado na redes sociais no dia 8 de março.

adblock ativo