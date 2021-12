Festival leva diversidade cultural ao Centro Histórico

Um cortejo marcado para ocorrer nesta quarta-feira, 26, a partir das 15h, no Terreiro de Jesus (Centro Histórico), promete levar para a rua a diversidade cultural do festival Negra América, que tem programação voltada para reunir jovens das cinco regiões do Brasil, da Argentina, Colômbia e Equador, até sábado em Salvador.

O desfile antecederá a abertura do festival, marcada para 18h, no Centro Cultural Plataforma (subúrbio ferroviário). As atividades também estão previstas para acontecer em espaços como o Parque São Bartolomeu (Av. Suburbana), praça São Brás (Plataforma) e escola Oi Kabum! Arte e Tecnologia Salvador, no Terreiro de Jesus.

O Negra América vai reunir, na Bahia, coletivos juvenis da América Latina. São grupos de dança do Equador, teatro e rádio da Argentina, crianças produtoras de cinema e vídeo da Colômbia, rappers do Amapá, grupos de dança de Pernambuco e Caravelas (BA), além de coletivos juvenis do subúrbio ferroviário e Sussuarana.

Desfile

O cortejo está previsto para durar em torno de uma hora, a partir do início do desfile dos grupos culturais, com previsão de acabar no máximo às 16h - até porque a abertura oficial do festival está prevista para as 18h no subúrbio. Toda a programação oferecida (apresentações, oficinas e seminários) é gratuita.

