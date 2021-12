Festival Internacional reúne mestres e capoeiristas em Salvador

Jorge Amado, no livro Tenda dos Milagres (1969), diz que "aqui nesse território a capoeira angola se enriqueceu e tranformou: sem deixar de ser luta, foi balé".

Expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música, e que tem a Bahia como berço, ganhou notoriedade e hoje está presente em 170 países. Em 2014, foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciencia e Cultura (Unesco) como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

É devido a força e o crescimento cultural da capoeira, que a partir de amanhã até sábado (dia 27), acontece em Salvador, a sétima edição do Festival Internacional de Capoeiragem.

O Forte da Capoeira, no Santo Antônio Além do Carmo, será a sede do evento que contará com a participação de renomados mestres capoeiristas de mais de 20 países, além de crianças de projetos sociais e estudantes. A programação inclui debates, oficinas e visitas guiadas por alguns locais de Salvador que tem ligação com a história da capoeira.

"O Festival consolida um conjunto de ações que estão sendo realizadas pelo mundo. Os participantes terão a oportunidade de vivenciar momentos fantásticos com grandes expoentes da capoeira mundial que contarão um pouco de suas história e vivências", afirma Mestre Balão, anfitrião e idealizador do evento.

Segundo Balão, a capoeira está passando por um momento de reflexão e ações mais voltadas para suas raízes.

Raízes e ancestralidade

A capoeira nasceu como uma forma de resistência cultural e física dos negros escravizados. É uma luta 100% brasileira e tem sua origem no século XVII, desenvolvida por escravos africanos da etnia banto. E devido a sua origem foi proibida oficialmente até 1937.

Manter viva a história, a resistência e o legado dos afrodescendentes é também a missão do Festival Internacional de Capoeiragem. "Reverenciamos nossos mestres mais antigos, reforçamos nossos laços de ancestralidade. Fazemos tudo isso prestando homenagens", diz Mestre Balão.

Os homenageados desta edição são os mestres Pelé da Bomba e Olavo, que serão condecorados amanhã, na abertura do Festival. Na ocaisão será lançado o livro Mestre Bimba – Uma Vida Consagrada a Capoeiragem, de Jair Moura.

Mulheres

Como parte das ações voltadas às raízes, o Festival vai debater os desafios das mulheres na capoeira. Apesar da predominância masculina, as mulheres sempre estiveram presentes e foram marcantes na história da luta, a exemplo de Maria Doze Homens, referência nos anos 1930.

As mulheres lutam todos os dias para ocupar espaços dentro da capoeira. Ainda é uma arte predominantemente ocupada por homens, principalmente nos espaços de poder e decisão", ressalta a capoe irista Daniele Canedo.

Para dar visibilidade às capoeiristas e incentivar a participação das mulheres, Daniele criou, em fevereiro do ano passado a página no Instagram: Capoeira Mulher. O perfil já conta com 5.500 seguidores.

"O objetivo é estimular uma sororidade, visibilidade e reconhecimento para as capoeiristas. Criar um rede de comunicação, uma irmandade aos invés da competição", destaca Daniele.

A roda de conversa A Mulher na Capoeira: Desafios e Perspectivas acontecerá na sexta-feria, às 15h, com a Mestra Patrícia.

Crianças

A meninada terá uma programação específica no Espaço Criança - Capoeiragem Mirim.

A programação é toda gratuita e conta com aulas de Capoeira (movimentações e musicalidade) e de maculelê para crianças de 3 a 11 anos.

O espaço funcionará de quinta-feira a sábado, em dois horários com turmas diferentes, uma das 15h às 16h e a outra das 16h às 17h.

No sábado, às 15h50, o espaço receberá a visita de Mestre Pelé da Bomba para uma vivência.

Tour Capoeirístico

Outra atividade gratuita será o Tour Capoeirístico. Fruto de uma pesquisa realizada por Mestre Balão, e do pesquisador e historiador Frede Abreu (in memorian), o passeio inclui a visita a locais do Centro Histórico de Salvador onde aconteceram fatos relevantes da história da Capoeira e do Brasil nos séculos XIX, XX e XXI.

O passeio acontece no sábado, às 9h. O Elevador Lacerda é o ponto de partida da caminhada.

Inscrições

A sétima edição do Festival Internacional de Capoeiragem é dividida entre atividades gratuitas e pagas. A programação completa está disponível em festivalcapoeiragem.com.br.

A inscrição para as atividades - tanto gratuitas quanto pagas - deve ser realizada através do site.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

adblock ativo