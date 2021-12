Festival Hype leva música e atividades gratuitas para Stella Maris

A Folia pré carnavalesca do "Festival Hype" vai agitar Salvador nos próximos dias 16 e 17 de fevereiro, das 10h às 22h, em Stella Maris. Com entrada franca, o evento terá direito a desfile de fanfarra e Bloco Solidário.

Quem for ao local poderá desfrutar da dobradinha de sucesso Diamba, com participação do Adão Negro, no sábado, 16, a partir das 20h; a programação também terá DJ Magnata, Baile Infantil com Espaço Musical, SaxPlay e Kall Rabello. No domingo, 17, o carnaval toma conta de Stella com o Baile dos Amigos, as bandas Filhos de Jorge, Amanda Santiago, DH8 Music, além do desfile de Fanfarra e bloco Siriloco.

