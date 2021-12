Festival gratuito reúne gastronomia, arte e música no MAM

Após 4 edições de successo em São Paulo, a capital baiana receberá o tradicional FAM Festival nos dias 14 e 15 de dezembro. O FAM acontecerá no Museu de Artes Modernas (MAM) com uma programação de mais de 20 horas que inclui grade musical, reunião de chefs gastronômicos renomados e artes visuais.

A programação também conta com live painting, dança, projeção mapeada e uma feira de economia criativa, além de programação infantil. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos pelo Sympla.

O festival percorrerá quatro capitais brasileiras em 2020. Os destaques do evento contam com o encontro de Letieres Leite Quinteto com a bailarina e coreógrafa mineira Morena Nascimento; o duo do saxofonista capixaba-paulista Marcelo Coelho com o percussionista baiano Marco Lobo, e o encontro do paulista Rodrigo Sá com o baiano Elpídio Bastos, do Olodum.

Também haverá o show da cantora norte-americana Alma Thomas homenageando Aretha Franklin, além de Ifá com participação especial de Tássia Reis, Josyara, Skanibais, Sexteto Geleia Solar (Jam no MAM) e SSA - Som Soteropolitano Ambulante e, de São Paulo, o vibrante Sax in the Beats.

Os artistas se apresentam em dois espaços - Palco Mar Getnet e na Praça MAM -, a partir das 12h no sábado, 14, e domingo, 15. Quem também marca presença no evento são os chfes: Tereza Paim (Casa de Tereza), Beto Pimentel (Paraíso Tropical), Fabrício Lemos (Ori), Caco Marinho (Fogo BBQ), José Morchon (La Taperia), Rafael Zacarias (Bravo) e o chef australiano Richard James.

No âmbito das artes, acontecerão performances múltiplas paralelamente ao longo de todo o festival, com destaque para a apresentação do projeto Triskle, dos artistas Bárbara Francesquine e Gustavo Ollitta. Além do espetáculo ‘Cá entre Nós’, do Coletivo Arte em Nós e uma projeção mapeada assinada pelo VJ Gabiru, que irá iluminar a fachada do MAM.

adblock ativo