Festival gratuito lança segunda edição com diversas programações em Salvador

O festival SSA Mapping chega à sua 2º edição em 2018 e se consolida no cenário da arte e da tecnologia da capital baiana. Totalmente gratuito, o evento conta com uma programação de artes visuais, tecnologia, memória, música, performance e audiovisual que ocorre entre 13 e 16 de dezembro.

Os artistas de renome internacional vão exibir obras exclusivas, criadas para a fachada do Fórum Ruy Barbosa, edificação inaugurada em 1949 e ainda hoje sede de comarcas da Justiça estadual. Já o baiano VJ Gabiru (presente na Mostra Principal de 2017) trará o Mapping Gregórios, uma obra especial sobre a cidade de Salvador, a ser exibida nos dois dias de projeção.

Todos os dias serão encerrados com uma performance de Interação Música-Imagem, apresentações musicais acompanhadas de projeções mapeadas. O público do evento contará com foodtrucks, bicicletário e lounge, para que possa curtir o festival da melhor maneira possível. A praça abrigará ainda uma feirinha de impressos e artes visuais.

