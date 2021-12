Festival faz a alegria dos fãs da cultura pop oriental

Com fantasia roxa e punhal em mãos, a pequena Mirele Lima, de 4 anos, foi se tranformando, com auxílio da avó, Nete de Jesus, 58, na sanguinária personagem Mileena, da série de jogos americana Mortal Kombat.

A garota foi apenas uma das cosplayers (pessoas que se fantasiam de personagens fictícios) que estiveram presentes neste sábado, 17, no Anipólitan, festival de cultura pop oriental, realizado na Faculdade Unime (Paralela).

O evento, que este ano está em sua 13ª edição, reuniu cerca de quatro mil pessoas no primeiro dia. A festa segue neste domingo, 18, até as 20h, com barracas para venda de camisas, acessórios, fantasias, comidas e até réplicas de armas típicas dos animes (animações produzidas no Japão), filmes, games orientais e seriados geek (pessoas que têm afinidade com tecnologia e jogos – eletrônicos ou não).

O festival trouxe, ainda, competições e atividades diferentes como o Duelo de Espadas, Arquearia, Guerra de Cotonetes, além do disputado Campeonato Just Dance – jogo que mescla música e coreografia.

O Anipólitan também conta com uma arena de games, campeonatos de paintball, bate-papos e palestras sobre o universo geek, além de uma vasta programação musical com bandas de todo o país.

De acordo com o idealizador do evento, o designer gráfico Ricardo Silva, a previsão é a de que a média de público se repita neste domingo, último dia do evento. Em anos anteriores, segundo ele, o festival já chegou a reunir 10 mil pessoas por dia.

“O Anipólitan começou pequeno, em um auditório. A cada edição, procuramos um espaço maior para abrigar não apenas os aficionados por este universo, mas também os comerciantes, que estão atentos a este mercado”, afirmou.

“Ser diferente”

Incorporar seus personagens preferidos dos animes e séries é o lazer preferido da estudante Talita Rocha, 17, que foi ao evento vestida como a personagem Rose Granger Weasley, a filha mais velha de Rony e Hermione, de Harry Potter.

Para confeccionar a fantasia, que custou cerca de

R$ 200, a jovem vendeu, durante todo o ano, brigadeiro na escola para arrecadar dinheiro. A “brincadeira” é tão séria que ela sai de casa vestida como a personagem.

“Saí de Pernambués e peguei um ônibus até a Paralela vestida com uma saia escolar, camisa de linha, meias até o joelho e varinha mágica na mão. As pessoas estranham, dão risada, algumas até me pedem para tirar foto com elas. Esta é a diversão: ser diferente”, contou a jovem.

Informações importantes sobre o Anipólitan

Funcionamento - O evento acontece até este domingo, das 10h às 20h, na Unime Paralela (Rua Prof. Fernando Rocha, 326)

Ingressos - A entrada social custa R$ 25 mais 1 kg de alimento não perecível, que deve ser entregue na portaria

Programação - Confira no endereço eletrônico www.anipolitan.com.br

