Festival em Taipu de Fora reúne arte e gastronomia

O I Festival de Arte e Gastronomia de Taipu de Fora vai movimentar a região da Península de Maraú, a 269km de Salvador, de 30 de julho a 2 de agosto. Escritores, artistas plásticos, músicos e chefs vão participar do evento, que vai acontecer na Pousada Taipu de Fora.

No dia 31 de julho, um dos destaques é o encontro com Catharina Suleiman, fotógrafa e artista plástica responsável, entre outros trabalhos, pela capa do CD "Guelã", de Maria Gadú. Catharina vai falar sobre seu processo criativo, a relação entre fotografia e artes plásticas e o panorama do setor no Brasil. A primeira noite será encerrada por um pocket show da cantora Andréia Pradho, acompanhada pelo baixista Moisés Gabrielli.

O terceiro dia do festival será sobre literatura, com oficinas com a escritora Viviane Távora e palestra sobre poesia moderna brasileira com os escritores Clarice Freire, do Blog "Pó de Lua", e Pedro Gabriel que autografa os volumes 1 e 2 do livro "Eu me chamo Antônio". O show noturno estará a cargo de Gigi Suleiman.

A gastronomia local é um dos principais destaques do último dia do evento. Gino César, do staff da pousada Taipu de Fora, fará palestra sobre cozinha regional e cultura quilombola na região, conhecida como Costa do Dendê. A demonstração do processo da defumação da tainha, com a participação da colunista Neide Rigo, do Suplemento Paladar, do Jornal O Estado de São Paulo, é outro destaque do dia. Juliano Lima vai fazer o show de encerramento do festival.

