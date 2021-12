Festival em Salvador reúne grandes nomes do instrumental

Letieres Leite, Sexteto 1 de Cada, o saxofonista Júnior Maceió, Tito Oliveira e Gabi Guedes são algumas das atrações da 1ª edição do Salvador Instrumental, festival que acontece nos dias 29 e 30 de outubro, às 17 horas, na Área Verde do Wet N' Wild.



Durante os dois dias do festival, que é gratuito, oito atrações se apresentam, sendo que por dia uma atração nacional dividirá o palco com as outras três locais. No sábado, 29, subirão ao palco nomes como o maestro Letieres Leite com seu quinteto, o grupo Sexteto 1 de Cada e o saxofonista Júnior Maceió, além de uma atração nacional.

Já no domingo, 30, apresentam-se o percussionista Gabi Guedes com seu grupo Pradarrum, o baterista Tito Oliveira com o show Magiô, e os SKAnibais, além de outra atração nacional.



O curador do festival, Alexandre Lins é músico, produtor musical e diretor artístico. Também assinou a produção musical do primeiro álbum de Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz, lançado em 2009 pela gravadora Biscoito Fino.

