Festival Ed Pop reúne as bandas Pirigulino Babilak, Suinga e Ênio e A Maloca

Conhecida no cenário musical independente baiano, a banda Pirigulino Babilake leva o som popular com referências nordestinas para o Festival Ed Pop, neste sábado, 11. O evento acontece na Estação Ed Dez, a partir às 22 horas, também com os shows das bandas Suinga e Ênio e A Maloca. A noite terá ainda as participações das bandas Diamba e Vivendo do Ócio. Os ingressos custam R$10.









adblock ativo