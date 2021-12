Festival Digitalia tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Digitália - Festival/Congresso de Música e Cultura Digital, que acontece entre os dias 1º e 5 de fevereiro no Teatro Vila Velha (Campo Grande), no Goethe Institut/Icba (Corredor da Vitória) e na Concha Acústica (Campo Grande).

Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site do evento. Além de performances com VJs, DJs e bandas, o evento apresenta mais de 50 convidados de todo o mundo, que vão discutir temas relacionados ao mundo digital.

