Festival de Verão: Will Carvalho e Márcia Castro agitam os palcos alternativos

Não faltou baianidade nos palcos alternativos do Festival de Verão 2011 neste sábado, no Parque de Exposições. Will Carvalho, veterana dos shows em bares e do carnaval, foi a segunda atração da Casa do Samba. Mais uma vez, valorizou a música afro com canções como 'Faraó' e 'Senegal', fazendo o público sambar e relembrar os sucessos que tomaram conta da festa de Momo na década de 80.









