Festival de Verão: última noite reúne reggae, axé e pagode

O reggae foi o destaque da última dia da 15º edição do Festival de Verão de Salvador no palco principal e nas tendas alternativas da festa. A banda norte-americana S.O.J.A (Soldiers Of Jah Army - Soldados do Exército de Jah) foi a atração principal do evento e comandou o quarto show da noite.

Os músicos entraram no palco por volta das 0h40 e classificaram como maravilhosa a oportunidade de cantar no festival. Jacob Hemphill, vocalista e guitarrista da banda, comentou a sua volta a Salvador, três meses após o último show da banda e agradeceu o público.

A banda é conhecida por letras que pregam o amor, a liberdade, revolução e mudanças, principais fundamentos da filosofia do reggae. 'True Love' e 'Open My Eyes', foram algumas das canções apresentadas e companhadas em coro pelo público, o que emocionou os músicos.

Outro destaque ficou para a banda de reggae brasiliense Natiruts, que foi a segunda a subir no palco e homenageou Luiz Gonzaga durante a apresentação. "Em homenagem ao centenário do rei do baião nós vamos tocar para vocês o nosso xotereggae", disse o Alexandre Carlo, vocalista da banda antes de começar a tocar 'Andei Só'.

Com sucessos do Verbalize, de 1999 e do acústico gravado no Rio de Janeiro, a banda iniciou a apresentação por volta das 20h30 com 'O Carcará e a Rosa', dando sequência com 'Meu Reggae é Roots' e 'Naticongo'. Os músicos levaram ao palco a banda de percussão Quabales, formado por jovens de 6 a 21 anos, do bairro de Nordeste de Amaralina, em Salvador. Juntos tocaram 'Quero Ser Feliz Também' e 'Natirus Reggae Power'.

Alexandre agradeceu ao público pela presença e comemorou a participação da banda em mais uma edição do festival. "Queria agradecer a todos vocês que estão aqui, é muito bom pra gente tocar em Salvador de novo", comentou.

Mistura - O axé, o pagode e até mesmo o funk não ficaram de fora da mistura. Os meninos da banda Oito7Nove4, que abriram o último dia de festa no palco principal, contagiaram o público com sucessos do Chiclete com Banana e de funks cariocas. 'Menina Me Dá Seu Amor', do Chiclete, 'Amor de Chocolate', de Naldo e 'Som de Preto', de Amilcka e Chocolate fizeram parte da mistura de ritmo da banda.

Cláudia Leitte foi a terceira a se apresentar no palco 15 Verões. A loira que homenageou Rita Lee nesta edição do festival trouxe o figurino homenageando a cantora. "O figurino de hoje é inspirado em Rita Lee, mas o repertório é de sucessos de minha carreira, para contar ao público minha história. Vai ser divertido", afirmou.

A apresentação teve início por volta das 22h40, Claudinha deu início a festa com a música 'Cai Fora', umas das primeiras músicas de sua carreira solo. Ainda estiveram no repertório as músicas 'Largadinho', aposta para o carnaval, 'Mãozinha', 'Amor Perfeito' e outros sucessos da carreira da cantora. Davi, o filho da cantora de 4 anos, subiu no palco enquanto Claudia cantava 'Bem Vindo Amor', o garoto correu pelo palco, conversou com os fãs e não deixou de mandar um recado para a torcida tricolor.

O público vibrou e acompanhou a coreografia de 'Corda do Caranguejo', e sucessos do É O Tchan como Dança da e Segure O Tchan. O encerramento da festa ficou por conta da Timbalada e do Psirico, que fecha o evento pelo sexto ano seguido com a tradicional 'Lavagem do Psi'.

