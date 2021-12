Festival de Verão tem ingressos reajustados

Quem quiser ir ao Festival de Verão já vai pagar um valor reajustado pelos ingressos. A partir desta segunda-feira, 12, o Espaço Vibe (Front stage) passa a custar R$ 180; o Lounge Fly (Camarote), por R$300 (ingresso feminino) e R$ 330 (ingresso masculino).

Já para curtir a festa no Espaço Mix (pista) o valor é R$120 (inteira) e R$ 60 (meia). Os ingressos estão à venda nas lojas Ticketmix, no site do Festival de Verão (www.fv16.com.br) ou no aplicativo e site da Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br).

A festa será este ano na Arena Fonte Nova e acontece no sábado, 10 de dezembro, com atrações de pop, rock e reggae, e domingo, 11, com axé music e sertanejo. As atrações ainda não foram divulgadas.

adblock ativo