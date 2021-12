Festival de Verão: shows animados e duetos marcam o 1º dia

Apresentações animadas e duetos marcaram o primeiro dia do Festival de Verão de Salvador, nesta quarta-feira, 02, no Parque de Exposições. A festa começou com uma apresentação empolgante da estreante Maria Gadú e terminou com o pagode do Parangolé, que animou os remanescentes até a madrugada (Veja imagens ). Entre as duas atrações, o público pôde conferir Claudia Leitte cantar com Belo e Saulo Fernandes dividir o palco com Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts.



Destaque também para o show agitado do Capital Inicial, segunda atração da noite, e para a performance de Claudia Leitte e seus bailarinos. Terceira atração, a cantora e o corpo de baile entraram vestidos de lutadores de boxe, com coreografia que simulava uma luta no ritmo da música "As Máscaras".

Claudia Leitte fez o terceiro show do Festival de Verão (Veja mais imagens )

Mais cedo, o clima esquentou no Parque de Exposições com o show do Capital Inicial. Com a arena principal praticamente lotada, Dinho e banda mostraram parte do show "Das Kapital" que roda o País em sua primeira turnê após a recuperação do acidente sofrido no palco.



Foram 23 canções, entre clássicos do grupo (Natasha, Leve Desespero, Fogo, Não Olhe Pra Trás e Primeiros Erros), com também versões de Legião Urbana (Que País É Esse?) e uma versão de "Mulher de Fases" (Raimundos), além de hits mais novos como "Fátima", "Veraneio", "Todas as Noites" e "Marte em Capricórnio". Sem camisa, como de costume, Dinho Ouro Preto exibiu uma bandeira com as cores da Bahia e depois a amarrou ao microfone. Uma fã subiu ao palco para cumprimentar o cantor, que a abraçou e ainda a exibiu para o público que assistiu ao show.

Capital Inicial fez o segundo show da noite (Veja mais fotos )

O acesso ao Parque, na Avenida Paralela, onde a festa é realizada até o sábado, 05, foi tranquilo na noite desta quarta-feira. Na entrada principal, os cambistas aproveitaram a movimentação para vender ingressos ao público a R$ 20 (Leia mais).

Estreia - Primeira atração do Festival de Verão de Salvador, Maria Gadú fez um show de pouco mais de 50 minutos no palco principal. A apresentação começou às 20h17 desta quarta-feira, 02, com a canção "Encontro". A cantora animou a noite com hits do seu primeiro disco e terminou cantando um clássico do axé music, "Minha Pequena Eva". A plateia era formada, em sua maioria, por casais de adolescentes.

Após o show, a paulistana participou de uma coletiva de imprensa e contou que é bastante eclética quando o assunto é música. "Gosto de tudo, adoro axé, pagode, enfim, gosto de música. Adoro o Saulo, o encontrei aqui no backstage e realmente me emocionei". A artista também falou sobre a sua estreia na festa. "Foi incrível, a energia dos soteropolitanos é uma coisa que não dá para explicar".

Maria Gadú animou o público com canções do seu primeiro álbum (Veja mais imagens)

Palcos - Pela Concha Acústica Maurício de Nassau passaram Quarteto de Cinco, Otto, que mais cedo participou do bloco “Me Beija que eu sou Cineasta” na festa de Yemanjá; Planta e Raiz; Negra Cor, banda que fez uma homenagem ao músico Saul Barbosa; e o grupo Spectro.

Nos outros palcos, o movimento foi pequeno nesta noite. A exceção foi a casa do pagode, que estava lotada. A banda Na Varanda comandou a festa no local, tocando os hits mais atuais, como “Liga da Justiça”, da banda LevaNóiz. Aliás, o público ficou bem animado com o sucesso do grupo baiano. Claudia Leitte foi a primeira a tocar no palco principal, mas a canção já rolou em quase todos os outros cinco palcos, inclusive na Tenda Eletrônica.

Mais - Na quinta-feira, será a vez de Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Belo, Jota Quest e banda baiana A Zorra. Luan Santana será a atração de sexta-feira, junto com o grupo Asa de Águia, Harmonia do Samba, Ana Carolina e o cantor Tomate. O americano Jason Mraz vai fechar o festival no sábado. No mesmo dia se apresentam ainda Restart, Jammil e Uma Noites, Chiclete com Banana e Psirico.

