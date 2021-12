Festival de Verão: Reynaldo Gianecchini curte em área vip

Reynaldo Gianecchini aproveitou a noite de abertura do Festival de Verão na área reservada do Camarote da Pepsi. O ator, que visitou o evento pela quarta vez, disse gostar muito da mistura de ritmos do evento. “Adoro, para mim é como um esquenta do carnaval. Já dá para ficar sabendo tudo que será sucesso”, contou.



Esse foi o único dia de Gianecchini no festival, mas ele aproveitou a visita para conhecer outras festas da cidade. “Dei uma olhada em alguns ensaios. O bom de Salvador é que o verão todo é muito bom”, completou o ator, que vai passar o carnaval na cidade.

Depois, o ator foi fotogrado ainda ao lado de Rafael Zulu, que faz parte do elenco da novela das 19 horas da Rede Globo, Ti Ti Ti, e da atriz Marcella Valente, que trabalhou na novela "Passione", também da Globo.

adblock ativo