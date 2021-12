Festival de Verão divulga grade completa de atrações

O Festival de Verão Salvador divulgou, nesta segunda-feira, 13, a grade completa do evento, que acontece de 2 a 5 de fevereiro em Salvador, no Parque de Exposições. Entre as atrações, os novatos na festa são Maria Gadú, Luan Santana e a banda Restart que se apresentarão ao lado de artistas baianos como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Parangolé e Chiclete com Banana.



Com a divulgação da grade completa, acontece também a virada de preços. Os ingressos para a festa passaram a custar entre R$ 80 e R$ 160.



Cerca de 120 atrações estão confirmadas para os quatro dias de festa. Em 2011 o Festival lançará o espaço Casa do Pagode. Com isso, o evento terá um palco destinado somente ao samba, a Casa do Samba, e outro só para o pagode, além da Arena Universitária e da Tenda Eletrônica.





Grade do Palco 2011:



Quarta-feira (02/02)

Maria Gadú

Capital Inicial

Cláudia Leitte

Eva

Parangolé



Quinta-feira (03/02)

Belo

Jota Quest

Ivete Sangalo

Jorge & Mateus

A Zorra



Sexta-feira (04/02)

Tomate

Ana Carolina

Asa de Águia

Luan Santana

Harmonia do Samba



Sábado (05/02)

Restart

Atração internacional

Chiclete com Banana

Jammil

Psirico

Grade da Concha Acústica Faculdade Maurício de Nassau:



Quarta-feira (02/02)

Quarteto de Cinco

Otto

Planta Raiz

Negra Cor

Espectro



Quinta-feira (03/02)

Johnny ans the Hookers

Paula Fernandes

Rajar

Detonautas

Unique



Sexta-feira (04/02)

Gutembergs

Jorge Vercilo

Luiza Possi

Cine

Pablo Domingues





Sábado (05/02)

Márcia Castro

Thati

Monique Kessous

Ana Cañas



Confira os novos preços do Festival de Verão Salvador 2011:



Passaportes:



Pista Inteira: R$236,00 (4x R$ 59,00)

Pista Meia: R$ 118,00 (4x R$ 29,50)

Camarote Pepsi: R$ 498,00 (4x R$ 124,50)

Camarote Baladas: R4 278,00 (4x R$ 69,50)



Ingressos Individuais:



Pista Inteira: R$ 80,00

Pista Meia: R$ 40,00

Camarote Pepsi: R$ 160,00

Camarote Baladas: R$ 90,00

