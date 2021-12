Festival de Verão: Cláudia Leitte chega acompanhada pelo marido e por seguranças

Terceira atração a se apresentar no primeiro dia do Festival de Verão, Cláudia Leitte chegou ao evento de mãos dados com o marido Márcio Pedreira na noite desta quarta-feira, 02. Além do empresário, a cantora também estava acompanhada por alguns seguranças.

Em sua apresentação, a artista deve apostar em um repertório com os grandes sucessos da carreira, incluindo a fase na qual ainda fazia parte da banda Babado Novo, e também as novidades do seu último CD, intitulado “As Máscaras”.

adblock ativo