Festival de Verão 2016 será na Arena Fonte Nova

Foram divulgados nesta segunda-feira, 22, o novo local e as datas do Festival de Verão Salvador 2016. A festa vai acontecer na Arena Fonte Nova nos dias 10 e 11 de dezembro.

Ainda não foram divulgadas as atrações, mas os dias temáticos foram revelados: no sábado, 10, as linhas musicais do evento serão pop, rock e reggae, já no domingo, 11, serão axé music e sertanejo.

O projeto do Festival de Verão é composto por Espaço Mix (Pista), onde o público encontrará área ampla, bar e praça de alimentação; o Espaço Vibe (Front stage), garantirá acesso à frente do palco e, entre os intervalos dos shows, apresentações de atrações em um palco exclusivo. Já o Lounge Fly (Camarote), oferecerá serviço open bar, estacionamento exclusivo limitado, apresentações de DJs nos intervalos dos shows e ainda after party.

Os ingressos estarão à venda, a partir dessa terça-feira (23), no Balcão de Ingressos, Ticketmix, no site do Festival de Verão (www.fv16.com.br) ou no aplicativo e site da Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br).

adblock ativo