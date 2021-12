Festival de Turismo Cultural acontece neste fim de semana em Salvador

Cultura e atrativos turísticos dos 18 municípios da Baía de Todos-os-Santos estarão em exposição no Passeio Público de Salvador, no Campo Grande neste sábado, 30, e domingo, 1°, das 11h às 19h. As atrações acontecem durante o Festival do Turismo Cultural da Baía de Todos-os-Santos. O acesso ao evento é gratuito.

Dentre os destaques da programação estão aulas de gastronomia, apresentações de manifestações culturais, palestras e painéis de discussão sobre oportunidades e desafios para o desenvolvimento do turismo na região e geração de negócios. Pratos da gastronomia típica também serão comercializados.

O festival é promovido pela Secretaria do Turismo da Bahia, por meio do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur Bahia), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e visa aumentar o turismo náutico e cultural na Baía de Todos-os-Santos, ampliando o fluxo de visitantes e gerando de empregos formais e incremento à renda da população local.

adblock ativo