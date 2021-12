Festival de Teatro do Subúrbio começa nesta sexta em Salvador

A segunda edição do Festival de Teatro do Subúrbio, que acontece desta sexta-feira, 10, até o dia 19, tem como atrativos, além de 13 espetáculos (produzidos, em sua maioria, por artistas de bairros periféricos), o preço popular do ingresso, a R$ 2 e R$ 1.

O festival tem o objetivo de dar visibilidade a grupos originados da periferia e região metropolitana de Salvador. O tema deste ano é o teatro contemporâneo. São dez espetáculos do subúrbio e três montagens convidadas. Entre estas últimas está a que abre o evento, "O Indignado", com Frank Menezes, que será apresentada nesta sexta-feira, 10, às 20 horas, no Centro Cultural Plataforma, onde acontecem todas as apresentações.





”Além da programação bem diversificada e oficinas, este festival, por meio do Painel Cênico, também mostra grupos que estão começando e que têm oportunidade de participar de um evento profissional“, afirma o coordenador artístico do evento, George Brito.

Atrações Musicais, comédias, dramas, espetáculos de grupos e solos estão bem representados. Fazem parte da mostra, entre outros, os espetáculos "Assim Dizem os Mais Velhos, do Grupo Cultural Obás de Oyó, Larrissa e Seus Amigos, da Nossos Trecos Trupes de Teatro", "O Sumiço de Santo Antônio", do Grupo Teatral Mudando a Cena, e "Gaiola", "O Caçador de Sonhos", da Cia. Távora de Teatro.

Além de O Indignado, são convidados os espetáculos Mar Me Quer (A Outra Cia de Teatro) e Se Acaso Você Chegasse (Arte Sintonia Cia de Teatro). Visibilidade Segundo o coordenador George Brito, o patrocínio para a realização do evento foi de R$ 75, 4 mil.

“Deste montante, 70 mil foi o patrocínio da Petrobras e R$ 5, 4 mil conseguimos junto à Secretaria de Promoção e Igualdade do Estado (Sepromi)”, informa. O valor, entretanto, ficou muito abaixo das estimativas dos organizadores.

“O festival foi orçado em R$ 206 mil. Em função de não termos conseguido esta verba, tivemos que fazer muitos cortes. Era, por exemplo, para selecionarmos 18 espetáculos e só fechamos com 13. Cortamos também os cachês de grupos convidados e dos selecionados”, revela.

| Serviço|



Festival de Teatro do Subúrbio - Ano II

Quando: De sexta-feira, 10, ao dia 19, 20h

Onde: Centro Cultural Plataforma (3117 8106), Praça São Braz, s/n, Plataforma

Quanto: R$ 2 e R$ 1





Alguns espetáculos da programação:

O Indignado - Sexta, 20h, no Centro Cultural Plataforma (CCP)

Assim Dizem os Mais Velhos - Sábado, 20 horas, no CCP

Larissa e Seus Amigos Mágicos - Domingo, 20 horas, no CCP

Lendas e Contos Africanos - Segunda-feira, 10 horas, no CCP

O Sumiço de Santo Antônio - Segunda, 11 horas, no CCP

Tráfico de Seres Humanos - Segunda, 19 horas, no CCP

Vou Falar Tudo Que Penso - Segunda, 20 horas, no CCP

Gaiola, o Caçador de Sonhos - Terça, 20 horas, no CCP

Mar Me Quer - Quarta, 20 horas, no CCP

Vento - Quinta, 20 horas, no CCP

Se Acaso Você Chegasse - Sexta, 20 horas, no CCP

